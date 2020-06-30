Звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» совершила каминг-аут
Актриса Тейлор Шиллинг рассказала о своей гомосексуальности и опубликовала фото с избранницей — художницей Эмили Ритц — в Instagram.
Фото с Шиллинг показала и Ритц. «Я очень горда быть рядом с тобой, Тейлор», — написала она, поздравив актрису с месяцем прайда — периодом, когда представители ЛГБТ совершают каминг-ауты и рассказывают о жизни своего сообщества.
Тейлор Шиллинг играла роль бисексуалки Пайпер Чепмен в сериале «Оранжевый — хит сезона». Ранее она отказывалась отвечать на вопросы о своих сексуальных предпочтениях.
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HAPPY PRIDE TO TAYLOR SCHILLING AND HER GF pic.twitter.com/F945YsPz8w— lauren phoebe bridgers' vegetable (@haenelswift) June 28, 2020