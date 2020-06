Звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» совершила каминг-аут

Актриса Тейлор Шиллинг рассказала о своей гомосексуальности и опубликовала фото с избранницей — художницей Эмили Ритц — в Instagram.

Фото с Шиллинг показала и Ритц. «Я очень горда быть рядом с тобой, Тейлор», — написала она, поздравив актрису с месяцем прайда — периодом, когда представители ЛГБТ совершают каминг-ауты и рассказывают о жизни своего сообщества.

Тейлор Шиллинг играла роль бисексуалки Пайпер Чепмен в сериале «Оранжевый — хит сезона». Ранее она отказывалась отвечать на вопросы о своих сексуальных предпочтениях.

