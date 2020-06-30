Боб Дилан взял новый рекорд Billboard

Рок-музыкант Боб Дилан установил новый рекорд в чарте Billboard — он стал первым артистом в истории рейтинга, чьи альбомы попадали в топ-40 на протяжении семи десятилетий.

В топ Дилан попадал с 1960-х по 2020-е годы. Его новый альбом Rough and rowdy ways стал 23-м альбомом Дилана, попавшим в первую десятку чарта.

Впервые Боб Дилан попал в рейтинг Billboard почти 57 лет назад с альбомом The freewheelin' Bob Dylan.

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