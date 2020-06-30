Погиб актер Максим Парфенов

Актер Максим Парфенов погиб в Москве, выпав из окна собственной квартиры.

Прибывшие на место медики констатировали смерть 40-летнего Парфенова. «Причиной послужили травмы, полученные в результате падения с 11 этажа жилого дома», — пишет сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас полиция проводит проверку по факту инцидента. Друзья предполагают, что причиной смерти стал несчастный случай.

Прощание с Парфеновым запланировано на 2 июля.

Максим Парфенов был солистом балета Государственного Академического Ансамбля Народного Танца под руководством Игоря Моисеева. Работал хореографом и режиссером-постановщиком для Балетмейстерского Факультета Российской Академии Театральных Искусств (ГИТИС). В русско-американском проекте «Герои сказок Walt Disney в России» исполнил роль принца. Играл в сериалах, кино, театре, рекламе.