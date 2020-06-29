Шнуров стал генеральным продюсером RTVI
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назначен на пост генерального продюсера RTVI, сообщается на сайте телеканала.
Предложение артисту сделал владелец RTVI Микаель Исраелян. Как отмечается, это назначение завершает реформирование команды топ-менеджеров телеканала.
«Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик», — рассказал Исраелян.
Шнуров будет заниматься продвижением неновостных продуктов, сеткой вещания, а также развитием бренда канала.
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