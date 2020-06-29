Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме

Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме «Китобой», рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.

«По сюжету там китобои смотрят компьютер, где показана раздевающаяся девушка (из секс-чата). И эту героиню должна была сыграть Кристина Асмус. Она прочитала сценарий, ей понравилось, дала согласие», — рассказал Учитель.

Однако, по словам Учителя, после скандала с фильмом «Текст», где Асмус снялась в откровенной сцене, актриса заявила, что не сможет сыграть в фильме «Китобой».

Режиссер показал Асмус отрывок фильма, после чего она передумала и окончательно согласилась. Учитель отметил, что «был поражен» этим.

Ранее стало известно, что Асмус и ее муж Гарик Харламов разводятся. На своих страницах в Instagram звезды заявили, что не собираются раскрывать причины развода, но фильм «Текст» и самоизоляция не имеют отношения к этому решению.

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