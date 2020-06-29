Мавзолей Ленина заработает с 1 июля
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С 1 июля посетителей начнут пускать в Мавзолей Ленина и к некрополю у стены Кремля, сообщает РИА «Новости».
Согласно сообщению Центра по связям с прессой и общественностью ФСО, допуск граждан будет осуществляться в соответствии с санитарными рекомендациями в средствах индивидуальной защиты при отсутствии повышенной температуры.
Во время посещения объектов гражданам необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.
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