Адвокат рассказал о занятиях Ефремова под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев рассказал о том, чем занимается актер Михаил Ефремов, находясь под домашним арестом, сообщает РЕН ТВ.

По его словам, артист смотрит спортивные телеканалы, а также телеканал «Культура». Он отметил, что новости Ефремов старается не смотреть.

«Я ему сказал, чтобы не смотрел, а то будет смотреть, с ума сойдет», — сказал он.

Он также отметил, что Ефремов ждет решения суда и приговора по делу о смертельном ДТП с его участием.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.

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