ФАС признала ненадлежащей рекламу концерта Элджея

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Челябинское управление ФАС России признало ненадлежащей рекламу концерта певца Элджея, пишет ведомство.

«Челябинское УФАС России признало рекламу концерта Элджея ненадлежащей. Ведомство установило, что в рекламной информации содержатся не соответствующие действительности сведения о категории информационной продукции рекламируемого мероприятия», — говорится в сообщении.

Ранее в региональное министерство культуры стали поступать обращения родителей, обеспокоенных тем, что выступление Элджея содержит ненормативную лексику, пропаганду наркотиков и секса, что не соответствует заявленной категории 16+. Ведомство направило реперу письмо с требованием соблюсти закон.

Позже организаторы концерта, который должен был пройти 15 марта, перенесли выступление на неопределенный срок.

В ходе разбирательства выяснилось, что дизайн афиш подходил под возрастную категорию 18+, но на самих плакатах изменения сделаны не были.

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