Первый трейлер сериала «Дивный новый мир» появился в Сети
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В Сети появился первый трейлер сериала «Дивный новый мир». Ролик был размещен на видеохостинге YouTube.
Трейлер был размещен на канале стриминговой платформы Peacock. Сериал основан на романе английского писателя Олдоса Хаксли.
В главной роли предстал актер Олден Эренрайк, который сыграл персонажа по имени Джейк.
Кроме того, в работе приняли участие Гарри Ллойд («Игра престолов»), а также Джозеф Морган («Дневники вампира»), Деми Мур, Ханна Джон-Кеймен («Черное зеркало») и другие.
Премьера сериала запланирована на 15 июля.
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