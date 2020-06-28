Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре

Инцидент с нападением на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре «вызывает сожаление», заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. Об этом сообщает РИА «Новости».

Поклонская выразила надежду на скорое выздоровление телеведущей и ее съемочной группы, а также на «хорошее» завершение истории со схиигуменом Сергием. Депутат заявила о своей уверенности в том, что запрещенный в служении священник «очень переживает о произошедшем» и «не хотел такого конфликта».

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что в Среднеуральском монастыре произошло нападение на нее и ее коллег. В монастыре съемочная группа снимала сюжет о запрещенном в служении схиигумене Сергии, который отрицает пандемию коронавируса.

Отец Сергий был отстранен от проповедей в конце апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы и назвал ситуацию с коронавирусом «псевдопандемией». В конце мая священнику запретили проводить службы из-за нарушения запрета.

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