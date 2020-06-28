Собчак подарили икону после нападения в монастыре

Екатеринбуржец подарил телеведущей Ксении Собчак икону после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре, сообщает «Екатеринбург онлайн».

По данным портала, мужчина из Храма на Крови преподнес икону телеведущей, когда та снимала новые подводки к своему материалу про монастырь. Прихожанин попросил Собчак принять подарок от уральских православных, чтобы у нее «хорошее впечатление осталось».

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что в Среднеуральском монастыре произошло нападение на нее и ее коллег. В монастыре съемочная группа снимала сюжет о запрещенном в служении схиигумене Сергии, который отрицает пандемию коронавируса.

Отец Сергий был отстранен от проповедей в конце апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы и назвал ситуацию с коронавирусом «псевдопандемией». В конце мая священнику запретили проводить службы из-за нарушения запрета.

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