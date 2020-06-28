Пригожин обратился к похудевшему на 100 кг Фадееву

Продюсер Иосиф Пригожин отметил своего коллегу Максима Фадеева, который скинул 100 кг веса. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram-Stories Фадеева.

Пригожин заявил, что Фадеев смотивировал его на занятия спортом.

«Я встал на (беговую. – прим. ред.) дорожку, давно не стоял, месяц, наверное, точно. Вот уже три километра прошел, пока бежать не буду, чтобы коленки не повредить. Надеюсь, что продолжу в таком же режиме», — сказал Пригожин.

Он также сообщил, что «жестко поправился». Пригожин заявил, что ему нужно «срочно» худеть, а также поблагодарил коллегу за мотивацию.

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