Netflix выпустит сериал по игре Cyberpunk 2077

По игре Cyberpunk 2077, релиз который состоится осенью этого года, выйдет аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners. Проект анонсировала компания CD Projekt RED, которая разработала игру. Его выпустит стриминговый сервис Netflix, пишет The Hollywood Reporter.

Как сообщается, режиссером грядущего шоу станет японец Хироюки Имаиси, а композитором — Акира Ямаока. Зрителям покажут историю персонажа, который живет в гигантском мегаполисе и однажды вступает в отряд наемников.

Выход десяти эпизодов сериала запланирован в 2022 году.

Ранее стало известно, что выход самой игры был перенесен на 19 ноября текущего года.

Cyberpunk 2077 — одна из самых ожидаемых игр 2020 года, которая является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020». Игра повествует о приключениях персонажа по имени Ви в дистопичном городе Найт-Сити американского штата Калифорния.

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