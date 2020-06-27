Собчак обратится в суд после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак и ее съемочная группа намерены подать иски в суд после нападения в Среднеуральском женском монастыре. Об этом телеведущая сообщила в своем Telegram-канале.

«Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили <...> Будем восстанавливать материалы и готовить иски», – написала Собчак.

Она добавила, что полиция вернула камеру, которую забрали нападавшие, однако вся информация с нее была удалена.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу было совершено нападение в Среднеуральском монастыре. В самом монастыре считают данные заявления «очень качественными профессиональными действиями» с целью привлечения зрителей.

До этого стало известно, что запрещенный в служении схиигумен Сергий (Сергей Романов) взял под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области.

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