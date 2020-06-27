Часть праха Анастасии Тропицель развеют на Бали
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Часть праха блогера Анастасии Тропицель, погибшей в Индонезии, развеют над океаном на Бали. Об этом сообщили родители девушки на специальной странице в Instagram.
«Мы хотим позже выполнить ее желание и часть праха развеять над океаном на Бали», – написали родители.
Родственники погибшей намерены отправиться в Индонезию при первой возможности.
18-летняя блогер-миллионерша Анастасия Тропицель (Зарубина) погибла на острове Бали, разбившись на мотоцикле. Трагедия произошла 21 июня.
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