Епархия оценила сведения о нападении на Собчак в Среднеуральском монастыре

Екатеринбургская епархия на фоне сообщения о нападении на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре напомнила о своей просьбе «не нагнетать ситуацию». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию», – заявили в пресс-службе епархии.

Там добавили, что в ситуации с нападением предстоит разбираться сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу было совершено нападение в Среднеуральском монастыре. В самом монастыре считают данные заявления «очень качественными профессиональными действиями» с целью привлечения зрителей.

До этого стало известно, что запрещенный в служении схиигумен Сергий (Сергей Романов) взял под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области.

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