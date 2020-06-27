В Среднеуральском монастыре ответили на обвинения Собчак в нападении
В Среднеуральском монастыре отрицают факт избиения членов съемочной группы телеведущей Ксении Собчак. Об этом заявил представитель захватившего монастырь схиигумена Сергия Всеволод Могучев, сообщает Telegram-канал Mash.
«Людей, как минимум, точно не били. Была провокация, срывалось богослужение», – рассказал он.
По словам Могучева, заявления Собчак о нападении являются «очень качественными профессиональными действиями» с целью привлечь зрителей к основному материалу о монастыре, который должен выйти на канале Собчак.
Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу было совершено нападение в Среднеуральском монастыре.
До этого стало известно, что запрещенный в служении схиигумен Сергий (Сергей Романов) взял под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области.
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