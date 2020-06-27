Собчак заявила о нападении на нее и съемочную группу в Среднеуральском монастыре

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу было совершено нападение в Среднеуральском монастыре Свердловской области.

В результате нападение были избиты два человека. При этом Собчак также пострадала: «меня толкнули так что я упала и держали». Кроме того, была разбита камера.

«Все съемки избиения забрали <...> Полиция вызвана», — написала Собчак в Telegram-канале.

Позднее телеведущая опубликовала небольшое видео, на котором она рассказывает и показывает, кто на них совершил нападение.

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