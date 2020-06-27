Собчак заявила о нападении на нее и съемочную группу в Среднеуральском монастыре
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу было совершено нападение в Среднеуральском монастыре Свердловской области.
В результате нападение были избиты два человека. При этом Собчак также пострадала: «меня толкнули так что я упала и держали». Кроме того, была разбита камера.
«Все съемки избиения забрали <...> Полиция вызвана», — написала Собчак в Telegram-канале.
Позднее телеведущая опубликовала небольшое видео, на котором она рассказывает и показывает, кто на них совершил нападение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Собчак сломала нос и получила сотрясение
— Собчак намерена судиться с Business Insider