Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев

Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.

На фотографии похудевший Фадеев стоит в старых шортах, которые больше него в два раза.

«Всем мир! Это мои шорты... минус 100!» — написал он под фото.

Продюсер добавил, что в скором времени поделится своей методикой похудения.

Подписчики Фадеева оставили под постом многочисленные восторженные отзывы.

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