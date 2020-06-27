Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев
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Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
На фотографии похудевший Фадеев стоит в старых шортах, которые больше него в два раза.
«Всем мир! Это мои шорты... минус 100!» — написал он под фото.
Продюсер добавил, что в скором времени поделится своей методикой похудения.
Подписчики Фадеева оставили под постом многочисленные восторженные отзывы.
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