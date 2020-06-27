Рэпер Huey погиб в перестрелке в США

В Соединенных штатах в результате перестрелки погиб известный рэпер Лоуренс Фрэнс, знакомый слушателям под псевдонимом Huey. Об этом сообщает телеканал Fox2.

По информации канала, 31-летний репер получил смертельное огнестрельное ранение во время конфликта с участием 10 человек. Кроме него оказался ранен 21-летний мужчина.

Музыканта госпитализировали после перестрелки, однако он скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

В настоящее время полиция не задержала участников стрельбы.

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