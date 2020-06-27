Марго Робби снимется в женской версии «Пиратов Карибского моря»

Американская актриса Марго Робби снимется в ремейке серии фильмов «Пираты Карибского моря», где все главные роли должны достаться женщинам, сообщает Fox News.

Сценарист фильма Кристина Ходсон заявила, что новая картина не должна рассматриваться, как побочный продукт фильмов с Джонни Деппом в главной роли, она станет «совершенно оригинальной историей с новыми персонажами».

Какого персонажа сыграет Робби в данном проекте, в настоящее время не сообщается.

Ранее Марго Робби срежиссировала картину «Хищные птицы» про героиню комиксов Харли Квин. В ней все главные роли сыграли женщины. Фильм стал наименее успешным среди экранизаций комиксов DC. «Хищные птицы» собрали в прокате чуть больше $200 млн при бюджете в $100 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Режиссер «Хищных птиц» назвала причину провала фильма в прокате