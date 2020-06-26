Серебренников недоволен приговором

Режиссер Кирилл Серебренников заявил, что не удовлетворен вынесенным приговором по делу «Седьмой студии». Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом режиссер поблагодарил сторонников за поддержку и веру в невиновность фигурантов дела. Он подчеркнул, что за правду нужно бороться.

Ранее Мещанский суд Москвы огласил приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии». Их признали виновными в хищении 129 млн рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект «Платформа», и приговорили к условным срокам.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн-трансляции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд взыскал с фигурантов дела «Седьмой студии» 129 млн рублей

— Суд приговорил Серебренникова к условному сроку

— Апфельбаум переквалифицировали обвинение по делу «Седьмой студии»