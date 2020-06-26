Адвокат Ефремова заявил, что семья Захарова хочет получить «космическую» компенсацию

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что семья погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова намерена получить «космическую» сумму в качестве компенсации. Об этом сообщает телеканал «360».

Он отметил, что пытался предложить финансовую помощь брату покойного, однако тот ответил отказом. Адвокат уточнил, что родственники Захарова хотят получить через суд компенсацию в размере 100 — 150 млн рублей.

«Намного больше они бы получили сейчас, а не в рамках уголовного дела. В рамках уголовного дела — 800 тысяч, миллион рублей. Это край», — добавил Пашаев.

Юрист подчеркнул, что «такие деньги вообще не крутятся» в судебной практике и сказал, что с учетом общественного резонанса семья через суд сможет получить не более 800 тыс. рублей.

По его мнению, стремление Ефремова возместить похоронные и другие расходы родственникам Захарова не имеют смысла, поскольку они хотят превратить трагедию в «источник дохода» и поэтому «такое шоу устроили».

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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