Адвокат Ефремова уточнил слова о сердечном приступе актера

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев уточнил свои слова о состоянии здоровья подзащитного. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что актер имел проблемы с сердцем, а также уточнил, что Ефремов назвал ему те симптомы, которые по описанию похожи на сердечный приступ.

Адвокат уточнил, что у актера также в четверг, 25 июня, была годовщина смерти матери, народной артистки РСФСР Аллы Покровской.

«Видно, он очень сильно мучается и морально, и физически, и психологически», — добавил Пашаев.

Он также рассказал, что Ефремов «наотрез» отказался от оказания врачебной помощи. По его словам, полученные в результате ДТП травмы у актера также еще не прошли.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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