Суд приговорил Серебренникова к условному сроку

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку, сообщает ТАСС.

Также условные сроки получили фигуранты дела — бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский.

Серебренников получил 3 года условного срока и штраф в 800 тысяч рублей, Итин — 3 года и 200 тыс. руб. штрафа, Малобродский — 2 года условно и 300 тыс. руб. штрафа.

Ранее суд признал Серебренникова виновным по делу о хищении 129 млн рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект «Платформа». По данным суда, он был руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги.

Мещанский суд Москвы оглашает приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии».

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