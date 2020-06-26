Кот Матроскин поменяет внешность в новой серии «Простоквашино»

Иллюстраторы поменяли внешний облик кота Матроскина в новом сезоне «Простоквашино». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильм».

Так, персонаж изменится уже в первой серии, которая получила название «Банный день», после купания с новым шампунем.

Как уточнили в «Союзмультфильме», кот потерял свою главную особенность — полоски на теле.

Новые серии мультсериала «Простквашино» выходят с апреля 2018 года.

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