Сын погибшего в аварии высказался о предложении Ефремова об усыновлении

Предложение актера Михаила Ефремова усыновить детей погибшего по его вине в аварии Сергея Захарова является оскорбительным, заявил сын умершего Валерий. Об этом пишет RT со ссылкой на адвоката семьи Александра Добровинского.

«Честно говоря, у меня это не укладывается в голове. Как они себе это представляют? Это заявление для меня лично звучит как оскорбление», — сказал Валерий.

Он отметил, что такое предложение, озвученное до суда, выглядит как попытка смягчить отношение к себе.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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