Собчак сломала нос и получила сотрясение

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак попала в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться», — рассказала ведущая.

Собчак поблагодарила врачей, которые сохранили тайну пациента — «все эти дни ничего не сливали», а также провели «сложнейшую операцию».

Ведущая добавила, что на протяжении этого времени ее поддерживали мама и супруг.

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