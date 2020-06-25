Собчак сломала нос и получила сотрясение
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Телеведущая и журналистка Ксения Собчак попала в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
«К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться», — рассказала ведущая.
Собчак поблагодарила врачей, которые сохранили тайну пациента — «все эти дни ничего не сливали», а также провели «сложнейшую операцию».
Ведущая добавила, что на протяжении этого времени ее поддерживали мама и супруг.
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