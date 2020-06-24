Для съемок в сериале по «Властелину колец» ищут «забавных людей»
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В Новой Зеландии ищут актеров с необычной внешностью для участия в телевизионной адаптации «Властелина колец», сообщает The Guardian.
Главным требованием для актеров является «забавный вид», указано в объявлении агентства по поиску талантов. Отмечается, что приветствуются люди с неправильным прикусом, ожогами лица, выпирающими ушами, какими-либо дефектами или иными особенностями.
По данным Guadrian, ранее в публикации агентства в соцсетях был указан хэштег, указывающий на связь кастинга в шоу, однако он был удален.
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