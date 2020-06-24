Опубликован трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

На YouTube-канале «Централ Партнершип» (Central Partnership) появился официальный трейлер фильма «Чернобыль: Бездна», который срежиссировал Данила Козловский.

В описании к ролику говорится, что фильм является первым крупным художественным фильмом в России о последствиях взрыва на Чернобыльской АЭС. Картина рассказывает о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о людях, которые предотвратили глобальную катастрофу. В фильме снялся сам Козловский, а также актеры Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Филипп Авдеев, Николай Козак и другие.

В трейлере зрители могут увидеть время до катастрофы, а также момент аварии и последствия. Появление картины на больших экранах запланировано на 2020 год.

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