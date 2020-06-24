Оперный театр в Барселоне дал концерт для растений

Большой театр «Лисео» в Барселоне возобновил работу после ограничений из-за коронавируса концертом для 2 292 растений, передает CNN.

Идея расставить по всему залу растения в качестве «зрителей» принадлежит художнику-концептуалисту Эудженио Ампудиа. Он рассказал, что во время пандемии много думал об отношениях современного человека с природой.

Растения после концерта подарили медикам городской больницы Барселоны, которые борются с коронавирусом.

Режим повышенной готовности в Испании, введенный из-за COVID-19, был отменен 21 июня.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Испания является одной из самых пострадавших в мире стран от COVID-19.

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