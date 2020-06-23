Стало известно, когда могут завершить расследование уголовного дела Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, когда расследование уголовного дела, открытое в отношении артиста, будет завершено, передает ТАСС.

По словам юриста, это случится через две или три недели.

«Потом передадут его [дело] сторонам для ознакомления, а затем — в прокуратуру», — сказал Пашинян.

Защитник добавил, что в суд дело Ефремова может быть передано в августе.

Вечером 8 июня Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. В настоящее время артист находится под домашним арестом.

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