Режиссер «Текста» не стал реагировать на развод Асмус и Харламова

Режиссер фильма «Текст» Клим Шипенко отказался комментировать развод шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.

Шипенко не стал отвечать на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том, мог ли скандал из-за откровенных сцен в фильме повлиять на отношения в семье Асмус и Харламова.

«Нет, ну я, конечно же, не буду на эту тему говорить. Мне нечего сказать, ей-богу. Я не в курсе всего этого», — сказал режиссер.

Ранее Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили, что разводятся после 8 лет брака. Супруги уточнили, что решение они приняли «еще год назад».

«Мы разводимся. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват», — написала Асмус в своем Instargam.

Премьера фильма «Текст» состоялась в конце октября 2019 года и сопровождалась скандалом вокруг Асмус из-за участия в откровенных сценах. После этого появились слухи о возможном разводе звезд.

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