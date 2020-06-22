Съемки новых «Сватов» перенесли на год из-за коронавируса

Актер Федор Добронравов в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал о том, что съемки седьмого сезона сериала «Сваты» перенесены на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Отложить пришлось съемки в Белоруссии. «Сейчас все так, ну как... на песке. Вот мы надеялись на «Сватов», что возобновятся съемки. Я позвонил в Киев, но мне режиссер сказал, что они из-за пандемии не успели подготовиться», — объяснил он.

Сериал «Сваты» выходит с 2008 года. Премьера седьмого сезона состоится в 2020 году после восьмилетней паузы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Федор Добронравов раскрыл причину своего ухода из Театра сатиры

— Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

— Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона