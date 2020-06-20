Адвокат Ефремова проведет «жесткий» разговор с артистом
Адвокат попавшего в смертельную аварию в Москве актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен провести непростую беседу с подзащитным на тему денег и помощи семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.
В беседе со Starhit он рассказал, что родственники Захарова «всей толпой не отказались бы заработать». Однако суд решит, кому и сколько нужно выплатить, хотя сумма должна быть меньше той, которую артист собирался предложить. Адвокат отметил, что Ефремов «по-человечески» хотел помочь близким погибшего, но больше не будет «ни за кем бегать».
«Михаил Олегович очень сильно страдает и, если бы родственники погибшего взяли деньги, ему морально было бы чуть проще», — добавил Пашаев.
По его словам, он собирается провести с Ефремовы жесткий и конкретный разговор по теме.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
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