Звезда «Великолепного века» снимется в новом проекте Netflix

Турецкая актриса Бурджу Бириджик сыграет главную роль в новом фильме «Фатима» стримингового сервиса Netflix, передает Karadeniz Gazette.

Продюсером проекта станет Башак Абаджигиль.

Бурджу Бириджик долгое время не снималась в кино. Российский мог видеть ее в одной из ролей в сериале «Великолепный век»,

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