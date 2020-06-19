Звезда «Великолепного века» снимется в новом проекте Netflix
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Турецкая актриса Бурджу Бириджик сыграет главную роль в новом фильме «Фатима» стримингового сервиса Netflix, передает Karadeniz Gazette.
Продюсером проекта станет Башак Абаджигиль.
Бурджу Бириджик долгое время не снималась в кино. Российский мог видеть ее в одной из ролей в сериале «Великолепный век»,
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