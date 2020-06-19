Писатель Карлос Руис Сафон умер от рака

Испанский писатель Карлос Руис Сафон скончался от рака кишечника, сообщает Independent.

Литератору было 55 лет. С болезнью он боролся с 2018 года. «Сегодня печальный день для всех сотрудников издательства Planeta, работавших и общавшихся с ним 20 лет, в течение которых между нами была выкована настоящая профессиональная дружба», — говорится в заявлении издателя Сафона.

Роман Карлоса Руиса Сафона «Тень ветра» был переведен более чем на 30 языков и издан более чем в 40 странах мира. Его последняя книга «Узник неба» вышла в 2011 году.