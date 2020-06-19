Домогаров не хочет выходить на сцену из-за Ефремова

Актер Александр Домогаров высказался о скандале вокруг смертельного ДТП с участием артиста Михаила Ефремова.

В Instagram он написал, что не хочет выходить на сцену перед хейтерами, критикующими актера. «Мы богема, мы увядшая культура, мы не несем ничего хорошего. Не ходите в театр! По крайне мере — на мои спектакли», — призвал он, добавив, что судить Ефремова должен суд.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. В крови актера были обнаружены следы наркотиков.

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