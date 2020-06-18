Историк моды Александр Васильев вылечился от коронавируса

Историк моды Александр Васильев вылечился от нового типа коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

В рамках церемонии премии «Призвания» ведущий Александр Розенбаум пригласил на сцену Васильева вместе с российским исполнителем Стасом Михайловым.

«Я приглашаю на сцену людей, которые попадались с коронавирусом, переболели, выздоровели», — сказал Розенбаум.

Историк моды со сцены выразил благодарность врачам в связи с их работой. Он также отметил, что проходил лечение в больнице в Коммунарке, где он находился в течение 10 дней.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Телеведущий Александр Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус

— Госпитализированный шоумен Александр Васильев рассказал о выписке