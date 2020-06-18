Путин обратился к празднующему юбилей Соломину

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем артиста Юрия Соломина — художественного руководителя Государственного академического Малого театра России.

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля. «Долгие годы вы преданно служите искусству, радуете любителей театра и кинематографа глубокими, интересными актерскими и режиссерскими работами», — написал Путин, отметив, что благодаря Соломину в Малом театре воплощаются в жизнь неординарные художественные замыслы и поддерживается особая творческая, духовная атмосфера.

Он также поздравил 85-летнего артиста с присвоением звания Героя Труда Российской Федерации.

Соломин был принят на службу в труппу Малого театра после окончания училища имени Щепкина в 1957 году. С 1980 был режиссером театра, с 1988 года является худруком театра. Кинозрителям известен по ролям том числе в фильме «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Блокада», «Летучая мышь» и «ТАСС уполномочен заявить…».

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