Арбенина раскритиковала скандал вокруг ДТП с Ефремовым

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина призвала общество прекратить «мусолить» скандал вокруг ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«В этой истории ужасно все и ужасны все. Михаил Ефремов, убивший в первую очередь свой мозг и как следствие человека; семья Сергея Захарова, восседающая в ток-шоу в то время как тело близкого еще не остыло», – написала певица.

Она заявила, что жалеет и Ефремова, и родственников погибшего Захарова.

«В этой истории уже сказано все кроме одного: а мы с вами сами то без греха?» – отметила Арбенина.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. В крови актера были обнаружены следы наркотиков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после ДТП

— «Семья не хочет»: адвокат опроверг согласие на компенсацию от Ефремова

— Сын Ефремова выразил соболезнования семье погибшего в ДТП с артистом водителя