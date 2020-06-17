Дети Ефремова навещают его во время домашнего ареста через черный ход
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Дети обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова от брака с Софьей Кругликовой приехали навестить находящегося под домашним арестом отца, сообщает Life.
Вера и Борис воспользовались своим ключом от черного хода.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
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