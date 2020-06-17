Михаила Ефремова увезли на допрос

Актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, увезли на допрос.

Кадры с Ефремовым, которого сопровождают сотрудники ФСИН, появились в Telegram-канале Mash. Допрашивать его будут в столичном ГСУ МВД. Засыпавшим его вопросами журналистам Ефремов ответил, что находится под подпиской о неразглашении.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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