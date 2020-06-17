Норкин показал последнюю покупку покойной жены

Муж недавно скончавшейся радиоведущей Юлии Норкиной опубликовал в Instagram фотографию раритетной чугунной печи, которую покойная заказывала для дачи еще до карантина.

Печь пришла только сейчас и стала последней покупкой Норкиной. «Если снять крышку, туда встает казан, так что получается приятное с полезным!» — написал он.

Согласно маркировке на печи, она была произведена в 1955 году на заводе №39 им. Л. М. Кагановича.

О смерти журналистки Юлии Норкиной стало известно 5 июня. Она скончалась от инфаркта.

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