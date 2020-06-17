Сценарист рассказал о смерти героини «Человека-паука» с Тоби Магуайром

Фильм Сэма Рэйми «Человек-паук» с Тоби Магуайром должен был иметь трагическое продолжение, сообщает Collider со ссылкой на сценариста Дэвида Коэппа.

Во второй части «Человека-паука», по первоначальной задумке, умирала избранница супергероя — Гвен Стейси. «Я хотел, чтобы Гвен убили в середине второго фильма и далее все пошло по модели «Империя наносит ответный удар», для этого я хотел использовать нескольких злодеев», — рассказал Коэпп.

Однако персонаж Гвен Стейси появился только в третьей части. Героиню, которая так и не умерла, сыграла Брайс Даллас Ховард.

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