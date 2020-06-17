Пригожин раскритиковал Боню за слова о «россиянах-нищебродах»

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал телеведущую Викторию Боню, назвавшую получающих минимальную зарплату россиян нищебродами и алкоголиками. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Я просто в шоке от таких высказываний», — заявил он.

По его мнению, в России действительно есть употребляющие алкоголь граждане, но не стоит говорить про всю страну.

Пригожин также сказал, что также не нужно применять какое-либо наказание в отношении Бони, поскольку это лишь создаст для нее лишний пиар.

Ранее телеведущая и бывшая участница «Дома-2» возмутилась из-за прописанных в поправках в Конституцию размеров МРОТ.

По мнению Бони, властям следует помогать бизнесу, а не улучшать условия жизни для тех, кто тратит деньги «на алкоголь, на наркоту» и «ничего не делает».

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