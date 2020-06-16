Родные погибшего курьера требуют для Ефремова максимального наказания

Родные погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова курьера Сергея Захарова надеются на максимально возможный срок наказания для артиста.

Об этом они заявили во время ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». «Для нас бы хотелось, чтобы это была самая высшая мера наказания, 12 лет — это нас бы устроило, потому что считаю, что человек должен ответить по закону», — объяснила жена брата Сергея Захарова Татьяна.

При этом ранее сообщалось, что семья погибшего согласится на любой названный прокурором срок.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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