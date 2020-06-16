Группа Little Big отреагировала на обвинения в плагиате
Группа Little Big отреагировала на обвинения в плагиате песен коллектива The Black Eyed Peas.
От официальных комментариев по поводу заимствования мелодий музыканты отказались. «Мы не будем комментировать данную ситуацию», — сказала РИА «Новости» представительница группы Полина Храмова.
Ранее внимательные слушатели заметили, что отрывок из композиции «Uno» якобы похож на песню «My Humps», сходства нашли и в других треках.
Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении» в этом году, однако конкурс был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Поедет ли Little Big на «Евровидение» в следующем году, неизвестно.
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