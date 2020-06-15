Вручение «Оскара» в 2021 году перенесли из-за коронавируса
Церемонию вручения кинопремии «Оскар» в 2021 году перенесли с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов мероприятия.
«Академия кинематографических искусств и наук и телевизионная сеть ABC объявили, что 93-я церемония вручения премии Оскар будет перенесена на воскресенье, 25 апреля 2021 года. Решение принято из-за глобальной пандемии, вызванной COVID-19», — заявили организаторы.
В академии также отметили, что перенос церемонии может предоставить кинематографистам больше времени для завершения своих работ.
Сроки подачи заявок для участия в конкурсе так же были продлены до 15 января 2021, а для специальных категорий фильмов до 1 декабря 2020.
Объявление номинантов премии запланировано на 15 марта 2020 года.
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