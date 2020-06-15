Стали известны даты проведения «Евровидения-2021»

Международный песенный конкурс «Евровидение» назвал даты проведения конкурса в 2021 году.

Организаторы конкурса — Европейский вещательный союз (EBU) и вещатели NPO, NOS и AVROTROS — на сайте мероприятия рассказали, что два полуфинала пройдут 18 и 20 мая. Большой финал запланирован на 22 мая 2021 года.

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме в концертном зале Ahoy — на этой площадке должен быть состояться отмененный из-за пандемии коронавируса конкурс 2020 года. Выбор артистов, которые представят на конкурсе свои страны, останется за вещателями.

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